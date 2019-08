Le riprese di Halloween Kills inizieranno tra tre settimane

Per la gioia dei fan di Michael Meyers lo scorso luglio è stato annunciato che nei prossimi anni arriveranno al cinema due sequel dell'Halloween diretto da David Gordon Green, e ora lo sceneggiatore Danny McBride ha confermato che la produzione del terzo capitolo partirà molto presto.

"Le riprese di Halloween 2 inizieranno tra tre settimane" ha confermato McBride durante una recente intervista con Polygon. "E' già partita la corsa. Lo script del terzo capitolo è quasi finito, speriamo che sia pronto per il prossimo periodo dello stesso anno."

Il secondo capitolo in questione sarà intitolato Halloween Kills e debutterà nelle sale il 16 ottobre 20202, mentre l'altro sequel, che McBride ha confermato sarà il capitolo conclusivo della saga iniziata nel 1978 da John Carpenter, avrà il nome di Halloween Ends. Entrambi i film vedranno nuovamente Green dietro la macchina da presa.

Facciamo però un po' di chiarezza: McBride fa riferimento al sequel in arrivo come ad Halloween 2 visto che il film uscito nel 2018 è intitolato Halloween, ma in realtà si tratta del terzo capitolo canonico della saga dopo Halloween - La notte delle streghe (1978).

Tornerà nei nuovi capitoli anche la grande Jamie Lee Curtis in quello che sarà un vero e proprio confronto finale tra il suo personaggio - la Laurie Strode protagonista del primo storico Halloween - e l'iconico killer Michael Meyers, che invece sarà nuovamente interpretato da Nick Castle.

In attesa di nuovi dettagli sulla trama del primo sequel vi rimandiamo alla nostra recensione di Halloween.