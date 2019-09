Le riprese di Guardiani della Galassia 3 al via quando The Suicide Squad sarà completato

Nel corso delle ultime settimane, James Gunn è stato molto attivo sui social network, aggiornando spesso sulla produzione di The Suicide Squad, ma anche fornendo preziose indicazioni sull'altro cinecomic che lo vedrà alla regia a breve: Guardiani della Galassia Vol. 3.

Come confermato da vari membri del cast e dallo stesso regista, le riprese di The Suicide Squad sono ufficialmente iniziate, ma un fan ha voluto comunque chiedere a Gunn un'indicazione circa l'inizio dei lavori sul terzo capitolo dedicato ai Guardiani; il regista è quindi intervenuto via Twitter per confermare che le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 non inizieranno fino a quando non avrà completato il montaggio definitivo di The Suicide Squad.

Domanda: "Hey James, domanda veloce: è giusto dire che stai filmando The Suicide Squad? E quando ti dedicherai ai Guardiani 3?", risposta: "Giusto. Ma non inizierò il Vol. 3 fino a quando il montaggio di Suicide Squad non sarà terminato, non le riprese".

Le riprese di The Suicide Squad dovrebbero protrarsi per altri tre mesi ad Atlanta, in Georgia, prima di spostarsi a Panama per un altro mese; quindi le riprese principali non termineranno prima del prossimo gennaio, senza contare poi le eventuali riprese aggiuntive.

Gunn, comunque, ha dispensato più di una delusione ai suoi follower: il regista ha infatti confermato che non intende dirigere altri film sui Guardiani della Galassia dopo il terzo. Certo, si potrebbe pensare ad uno spin-off, ma Dave Bautista è stato molto pessimista al riguardo.

The Suicide Squad, la cui trama si ispirerà ai fumetti di Ostrander e Yale, ha una data d'uscita fissata al 6 agosto 2021: "Ostrander negli anni '80 introdusse l'idea della sporca dozzina formata da supervillain di secondo piano. King Shark non entrò nel team fino agli anni Duemila. Il nostro film prende alcuni elementi da tutte quelle timeline, ma è indebitata in special modo con Ostrander (e Kim Yale)".

Di seguito uno screenshot dello scambio di battute tra fan e regista.