Riprese fissate in primavera per il nuovo film di Paul Thomas Anderson con Focus Features

Come precedentemente comunicato, Paul Thomas Anderson è già al lavoro sul suo prossimo lungometraggio, attualmente senza titolo, ed ha appena raggiunto un accordo sulla distribuzione con Focus Features.

La compagnia ha programmato il periodo delle riprese del lungometraggio tra la primavera e l'estate del 2020 in California, mentre nelle prossime settimane arriveranno certamente maggiori dettagli, dato che inizierà il processo per formare il cast della pellicola. Focus Features si occuperà della distribuzione casalinga, mentre a quella internazionale ci penserà la Universal che andrà così in cerca di partner per i diversi paesi esteri in cui verrà distribuito. Focus Features e Universal avevano già collaborato con il regista californiano per la distribuzione del suo ultimo film, Il filo nascosto.

Il regista a quanto pare esplorerà le sue origini nella San Fernando Valley per un film che sarà incentrato su uno studente delle superiori, il miglior attore del corso di recitazione che frequenta. Anderson ovviamente scriverà, dirigerà e produrrà il progetto attraverso la sua Ghoulardi Film Company.

Alla produzione della pellicola ci saranno i due frequenti collaboratori del regista JoAnne Sellar e Daniel Lupi, insieme allo stesso Anderson. "Semplicemente, non ci sono altri registi come Paul Thomas Anderson - ha commentato Peter Kujawski, presidente di Focus Features - Lui è davvero originale, uno che costantemente stupisce i propri fan con una visione mai scontata dello storytelling. Siamo più che emozionati all'idea di lavorare nuovamente con lui, con JoAnne e Daniel".

Le fonti affermano che il casting è in corso in queste ore e si concentrerà innanzitutto nel trovare il giovane attore per il ruolo del protagonista, ma anche che il progetto sarà un film corale con trame interconnesse, dunque è previsto un cast piuttosto ampio.

L'ultimo film di Anderson, Il filo nascosto, ambientato nell'alta moda londinese degli anni '50 risale al 2017 ed è stata la prima e finora unica volta che il regista ha realizzato un film al di fuori degli Stati Uniti. E' stato nominato a sei Oscar, vincendone uno per i migliori costumi, e noi lo abbiamo nominato secondo nella nostra lista dei migliori film del 2018.