Le riprese del film di Uncharted dovrebbero iniziare a Febbraio 2020 a Berlino

Stando a un nuovo e affidabile report di Discussing Films, il tanto a lungo atteso e travagliato adattamento cinematografico di Uncharted adesso diretto da Travis Knight dovrebbe iniziare le riprese il prossimo febbraio 2020 in Europa, per la precisione a Berlino, in Germania, per poi spostarsi presumibilmente in Colombia.

Con una data d'inizio produzione fissata per i primissimi mesi del prossimo anno, dunque, i casting call dovrebbero concludersi entro la fine del 2019, il che significa che entro i prossimi due mesi dovremmo finalmente conoscere il nome dell'interprete di Sully.



L'interprete di Spider-Man - di cui è stata annunciata una nuova e ultima apparizione nel MCU - è stato confermato come volto principale del film. Se tutto andrà come previsto, le riprese inizieranno nei primi mesi del 2020.

Knight è celebre per aver diretto Bumblebee, spin-off della saga dei Transformers, e sopratutto per essere il presidente della Laika Entertainment, studio di animazione tra i più apprezzati in circolazione che negli ultimi anni ha realizzato pellicole quali Coraline e la porta magica, ParaNorman, Boxtrolls - Le scatole magiche, Missing Link e Kubo e la spada magica, quest'ultimo diretto in prima persona da Knight.

Scritto da Art Marcum & Matt Holloway insieme a Rafe Judkins, Uncharted seguirà le vicende di un giovane uomo che diventerà il cacciatore di tesori reso celebre dalla saga videoludica creata da Naughty Dog e pubblicata da Sony Playstation. Il film sarà prodotto da Charles Roven e Alex Gartner per la Atlas Entertainment e Avi Arad e Ari Brad per la Brad Productions.