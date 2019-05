Le riprese del film su Supergirl inizieranno nel 2020?

Lo scorso anno vi abbiamo riportato la notizia che voleva la Warner Bros. Pictures interessata a sviluppare un film stand-alone su Supergirl, iconico personaggio dei fumetti della DC reso famoso anche dalla serie televisiva con Melissa Benoist.

Questo progetto, secondo i report, era prioritario per lo studio e confermava, in un certo senso, lo scarso interesse dello studio per Superman, visto che i progetti relativi all'Uomo D'Acciaio erano stati messi da parte proprio per favorire il debutto cinematografico di Supergirl.

Da allora una sorta di silenzio radio intorno al progetto ma, secondo Forbes, dovremmo saperne di più nei prossimi mesi. Secondo il sito - ma non è confermato - le riprese del film stand-alone sulla cugina di Superman inizieranno entro i primi mesi del 2020, più o meno intorno all'inizio delle riprese del The Batman di Matt Reeves. Questo vuol dire che nei prossimi mesi dovremmo sentire parlare veramente di casting.

Naturalmente non possiamo ancora confermare tale voce di corridoio.

Al momento non c'è un regista a bordo del progetto, ma i due studios hanno commissionato ad Oren Uziel (22 Jump Street) la stesura della sceneggiatura.

Nelle pagine dei fumetti originali, Supergirl e Superman sono gli unici a 'scappare' sani e salvi dalla distruzione di Krypton, ed entrambi finiscono sul pianeta Terra. Essendo cugini, i due personaggi hanno più o meno gli stessi poteri e, naturalmente, le vulnerabilità.