Le riprese di Doctor Strange In The Multiverse of Madness si svolgeranno in Norvegia

Secondo dei nuovi rapporti, alcune scene di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, atteso nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, saranno girate in Norvegia.

Hnentertainment, inoltre, ha confermato che il film Marvel sarà girato anche nei Longcross Studios nel Surrey, in Inghilterra.

Recentemente la Norvegia ha guadagnato popolarità nelle grosse produzioni grazie a Black Widow e No Time to Die, per i quali alcune sequenze importanti sono state girate proprio lì negli ultimi mesi. Naturalmente, ci saranno anche alcune riprese esterne a New York City, e sembra che la produzione continuerà ad andare avanti con il programma delle riprese nonostante l'emergenza Coronavirus, che nelle ultime ore ha generato alcune speculazioni sul fatto che la premiere di Black Widow o le date delle riprese della serie Disney+ sarebbero state modificate.

Proprio in queste ore, Deadline ha riportato che Disney non cambierà la data di uscita Black Widow a meno che la situazione non si aggravi ulteriormente. Per quanto riguarda il sequel di Doctor Strange, ricordiamo che farà parte della Fase 4 del MCU e che ha già una data di uscita fissata per maggio 2021, dunque è probabile che le riprese inizieranno nelle prossime settimane. Il nuovo regista, come sappiamo, sarà l'acclamato Sam Raimi.

Per altre notizie, vi rimandiamo all'annuncio di Triangolo delle Bermuda, nuovo thriller che Scott Derrickson realizzerà con Chris Evans: curiosamente, l'opera doveva essere diretta inizialmente proprio da Sam Raimi.