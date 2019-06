Le riprese di Bond 25 ripartono, guardate l'allenamento di Daniel Craig dopo l'infortunio

Dopo l'interruzione delle riprese di James Bond 25 a causa di un incidente sul set per Daniel Craig, l'attore si prepara al rientro per permettere al regista Cary Joji Fukunaga di ricominciare la produzione.

Come potete vedere dall'immagine in calce all'articolo, un post pubblicato su Instagram dall'account ufficiale del film, Daniel Craig è ufficialmente operativo al 99%, con una vistosa fasciatura alla caviglia che però non gli impedisce di faticare in palestra.

Le riprese, dichiara la pagina di 007, ricominceranno nel corso della settimana entrante.

Speriamo che nel frattempo la produzione abbia fatto benedire il set in qualsiasi modo, dato che dopo l'infortunio alla caviglia col quale ha dovuto avere a che fare l'attore, un set di Bond 25 è esploso ferendo, per fortuna non gravemente, un membro della troupe.

Ricordiamo che il venticinquesimo episodio della saga della spia al servizio segreto di sua Maestà arriverà nei cinema di tutto il mondo dall'8 aprile 2020, dato che nonostante i problemi sul set Metro-Goldwyn-Mayer e Universal Pictures non hanno comunicato slittamenti (per lo meno, non al momento della stesura di questo articolo).

Come al solito, restate con noi per ulteriori informazioni.

Ricordiamo che il film vanterà un cast stellare che include Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rami Malek, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Jeffrey Wright e Ana de Armas.