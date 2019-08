Le riprese di Aquaman inizieranno solo nel 2021 a causa di James Wan

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, James Wan dirigerà un nuovo horror per Warner Bros. e New Line Cinema, restando fedele alla sua volontà di realizzare un progetto più piccolo e intimo prima di tornare al mondo dei cine-comics con Aquaman 2.

Al momento non sono noti i dettagli della trama, né se il film farà parte in qualche modo del The Conjuring Universe (come sappiamo prodotto da Wan e dalla New Line), però conosciamo le conseguenze di questo annuncio.

Stando a quanto riportato da Variety, infatti, questo nuovo progetto causerà dei rallentamenti nella produzione di Aquaman 2: al momento la data di uscita del film con Jason Momoa e Amber Heard resta fissata per il 16 dicembre 2022, ma a quanto pare le riprese slitteranno ad un periodo non ancora deciso del 2021, mentre la pre-produzione inizierà nel corso del 2020 non appena saranno finite le riprese del misterioso nuovo horror.

Tenendo in considerazione che generalmente occorrono cinque/sei mesi per i preparativi di un film delle proporzioni di Aquaman, possiamo presupporre che il sequel DC Films entrerà in pre-produzione nella seconda metà del 2020, probabilmente addirittura nell'ultimo trimestre, così da iniziare ufficialmente le riprese nei primi mesi del 2021.

Per altre informazioni leggete le dichiarazioni di Patrick Wilson su Aquaman 2: l'attore, infatti, ritornerà come Ocean Master, ma a quanto pare non sarà il villain.