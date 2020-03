Le riprese di Animali Fantastici 3 partiranno regolarmente la prossima settimana

Mentre per tante altre produzioni come Jurassic World: Dominion si è deciso di fermare le riprese a tempo indeterminato a causa della pandemia di Coronavirus, quella della Warner Bros. continueranno regolarmente la loro produzione (per ora), e tra queste rientra anche l'attesissimo Animali Fantastici 3.

Il film diretto da David Yates e scritto da J.K. Rowling comincerà infatti le riprese principali già dalla prossima settimana, come originariamente stabilito e senza posticipi di sorta dovuti alle sempre più dilaganti preoccupazioni legate al nuovo Coronavirus. La conferma è arrivata via Twitter dall'affidabile e informato Justin Kroll, giornalista di Variety, che ha scritto:



"La situazione è ovviamente fluida e potrebbe cambiare nel corso dei prossimi giorni, ma la Warner Bros non ha in programma di bloccare le sue produzioni come ha ad esempio deciso di fare la Disney. E tra queste c'è Animali Fantastici 3, ovviamente, le cui riprese cominceranno la prossima settimana". Esattamente come proseguiranno dunque le riprese di The Batman di Matt Reeves e quelle di Matrix 4 di Lana Wachowski.



Animali Fantastici 3 vede nel cast Eddie Redmayne, Jude Law, Johnny Depp, Katherine Waterston, Ezra Miller e Alison Sudol, per un'uscita prevista nelle sale americane il 12 novembre 2021. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.