Riprese aggiuntive per New Mutants: sarà aggiunto un nuovo personaggio

Come saprete, la, nonostante l'acquisizione della, sta procedendo spedita sugli adattamenti cinematografici dei personaggiche ha in licenza, tra i quali - ovviamente - gli X-Men

E saprete sicuramente che il film sui New Mutants, previsto inizialmente per questo aprile, è stato posticipato al 22 febbraio 2019. Da quest'annuncio si sono scatenati tantissimi rumor e tante voce di corridoio sul perché di questo posticipo, e adesso il The Hollywood Reporter sembra svelare il perché di questa decisione.

Quest'estate sono attese delle riprese aggiuntive per il cinefumetto diretto da Josh Boone, che permetterà al filmaker di aggiungere un altro personaggio all'interno della pellicola. Ma quale personaggio sarà? Per ora non lo sappiamo, ma è possibile che possa trattarsi di Warlock (non l'Adam Warlock dei Guardiani della Galassia), un mutante appartenente alla razza aliena dei Tecnarchi.

Il cast del cinefumetto include Anya Taylor-Joy (Illyana Rasputin/Magik), Maisie Williams (Rahne Sinclair/Wolfsbane), Charlie Heaton (Sam Guthrie/Cannonball), Henry Zaga (Roberto da Costa/Sunspot), Blu Hunt (Danielle Moonstar/Mirage) e Alice Braga (Dottoressa Cecilia Reyes).

La pellicola è diretta e co-scritta da Josh Boone, che cosi aveva parlato della pellicola in una recente intervista: "A questi ragazzi non potrebbe importare di meno di diventare X-Men. Sono cosi incasinati e gli sono capitate delle cose cosi orribili, che stanno cercando solo di capire come uscire da questa situazione. Abbiamo cercato di renderlo meno "X-Men" e fare un film incentrato sui personaggi e sulle performance degli attori protagonisti, e soprattutto più credibile e 'sui piedi per terra' delle altre pellicole sui mutanti della Marvel".