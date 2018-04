Riprese aggiuntive in corso per Aquaman, Randall Park si unisce al cast

Come ormai saprete - e come confermato anche dallo stesso Jason Momoa con uno scatto diffuso in rete che vi mostriamo dopo il salto - sono in corso le riprese aggiuntive del prossimo cinecomic di casa DC Comics, Aquaman.

Non sappiamo quanto siano grosse queste riprese aggiuntive, ma quel che è chiaro è che un nuovo personaggio è stato aggiunto durante questa nuova fase della produzione e che prima non era presente nel copione originale. Lo ha confermato lo stesso James Wan: l'attore Randall Park è salito a bordo del progetto nei panni del Dr. Stephen Shin. Nei fumetti Shin è colui che aiuta Arthur Curry (Jason Momoa) a controllare le sue abilità acquatiche ma finisce per diventare suo nemico quando questo non gli rivela la posizione di Atlantide.

Park interpreterà un altro personaggio dei fumetti quest'anno: sarà l'agente Jimmy Woo in Ant-Man and the Wasp dei Marvel Studios.

Insieme a Momoa e Park, nel cast vedremo Amber Heard (Justice League), Willem Dafoe (Spider-Man), Patrick Wilson (Watchmen), Yahya Abdul-Mateen II (The Greatest Showman), Temuera Morrison (Lanterna Verde), Michael Beach (Patriots Day), Dolph Lundgren (Creed II), Ludi Lin (Power Rangers), e la vincitrice dell'Oscar Nicole Kidman (Big Little Lies).

L'adattamento cinematografico del fumetto della DC ad opera di James Wan sarà distribuito in USA a partire dal prossimo 21 dicembre.