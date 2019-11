Riportare la magia nel mondo nel nuovo trailer internazionale di Onward della Pixar

Disney UK ha pubblicato online un nuovo e intrigante trailer ufficiale per l'atteso Onward - Oltre la magia, nuovo film d'animazione originale della Pixar scritto e diretto dall'apprezzato Dan Scanlon, che con lo studio di Toy Story e Inside Out ha finora diretto Monsters University e il cortometraggio sul Carl Attrezzi di Cars.

Onward è ambientato in un mondo fantastico suburbano e racconta di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, giovani e audaci che si imbarcano in uno straordinario viaggio per scoprire se nel loro mondo sia rimasto ancora qualche briciolo di magia. L'obiettivo è quello di trovarla e incanalarla in un potente bastone per trascorrere un ultimo giorno con il padre, defunto quando i due fratelli erano ancora troppo piccoli per poterlo ricordare una volta cresciuti.

Prodotto da Kori Rae, Onward vanta un cast di doppiatori d'eccezione che include Chris Pratt (Avengers: Infinity War), Tom Holland (Spider-Man: Far From Home), Julia Louis-Dreyfus (Veep) e Octavia Spencer (The Shape of Water).

Il debutto nelle sale statunitensi è previsto per il 6 marzo 2020. mentre in Italia arriverà (sorprendentemente!) un giorno prima, quindi il 5 marzo. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al poster di Onward e alla descrizione del footage mostrato alla D23.



Cosa ne pensate del nuovo trailer? Curiosi abbastanza o i vostri occhi sono già tutti puntati sul conturbante Soul di Pete Docter? Fateci sapere la vostra nei commenti.