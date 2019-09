E se ci fosse un modo per riportare indietro Captain America?

Avengers: Endgame si è chiuso con alcuni dei momenti più strappalacrime dell'intero Marvel Cinematic Universe. Se ad alcune di queste cose non sembra esserci rimedio, però, ad altre potrebbe forse esser possibile trovare qualche clamorosa soluzione.

Parliamo ovviamente della non proprio inaspettata decisione di Captain America di restare nel passato per vivere finalmente la tanto agognata e meritata storia d'amore con Peggy Carter. Quanto visto nel finale del film non sembra lasciar spazio a svolte inattese: uno Steve Roger ormai anziano si presenta davanti a Bucky e Sam per confermare loro di aver vissuto una vita serena con la donna amata, e non sembra aver alcuna intenzione di tornare a imbracciare lo scudo (che infatti dona al buon Sam).

Qualcuno, però, sembra proprio non volersi rassegnare a questo malinconico epilogo: una teoria che sta circolando in rete durante questi ultimi giorni si chiede, infatti, se i restanti Avengers non abbiano la capacità di far ringiovanire Cap. L'idea si basa su quanto già fatto con Ant-Man, ringiovanito fino all'età infantile senza che questi, però, perdesse i ricordi accumulati nel corso di una vita. Possibile, dunque, che un procedimento simile non possa essere attuato per Steve Rogers?

Certo, il personaggio di Chris Evans a quel punto diverrebbe pressoché immortale, e risulta davvero difficile che Marvel voglia arrivare a ciò. Secondo quanto rivelato da Joe Russo, inoltre, Evans è una persona che ha bisogno "di chiudere la porta sulle cose che ha fatto e passare, emotivamente parlando, a quelle successive". Certo, come in ogni cosa… Mai dire mai!

C'è grossa attesa, intanto, per il trattamento che verrà riservato ad Avengers: Endgame ai prossimi Oscar. Disney ha già dato il via ad una grossa campagna promozionale, proprio mentre i primi undici anni di Marvel Cinematic Universe si apprestano ad essere celebrati dall'uscita di un cofanetto sulla Infinity Saga.