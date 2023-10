RIP Iron Man: la morte di Tony Stark in Avengers: Endgame accade oggi 17 ottobre 2023

Se il 16 ottobre 2023 moriva Natasha Romanoff in Avengers: Endgame, il 17 ottobre 2023 è invece la data in cui tutti i fan di Iron Man, ovvero Tony Stark, ricorderanno il suo sacrificio per salvare l’universo.

Basandosi sulla timeline ufficiale della Marvel, il 17 ottobre è il giorno in cui gli Avengers hanno combattuto la loro più importante battaglia contro Thanos, riuscendo a salvare l’universo dalla follia omicida del villain più iconico della saga, in particolare grazie al gesto eroico di Iron man, interpretato da Robert Downey Jr, che sottrae il guanto dell’infinito al supercattivo e schiocca le dita per sconfiggere il Titano. Un gesto che rimarrà per sempre nella mente e nei cuori di tutti i fan dell’universo Marvel. Una giornata importante per tutti gli appassionati dei cinecomics e in particolare per i fan del genio, miliardario, playboy e filantropo.

Avengers: Endgame ha segnato la fine per il personaggio di Iron Man all’interno dell’universo supereroistico (anche se non è da escludere categoricamente un possibile ritorno), con la Marvel che ha dato il via alle fasi successive lasciando spazio alle nuove leve di supereroi. Endgame è stato il più grande successo cinematografico di Marvel, la pellicola ha incassato quasi tre miliardi di euro, portando al cinema i fan più fedeli della saga ma anche tanti spettatori comuni che si sono appassionati alle avventure dei vendicatori.

Sapevate invece che lo script originale di Avengers: Endgame era diversissimo da quello definitivo?