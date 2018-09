Riot combatte Venom in un un nuovo video, le tracce della colonna sonora

Con la release di Venom dietro l'angolo (da noi il prossimo 4 agosto), la Sony continua a diramare sul web featurette dal cinecomic. L'ultima, in ordine di tempo, è visibile comodamente dopo il salto.

In questa featurette, in particolare, vediamo, per la prima volta, delle sequenze inedite dal film di Ruben Fleischer in cui si affrontano i personaggi di Venom e di Riot, alter ego del Dr. Carlton Drake (Riz Ahmed). Intanto la Sony ha diffuso in rete anche la tracklist dello score della pellicola, firmato da Ludwig Göransson, già autore delle musiche di Black Panther. Ecco la tracklist al completo:

Space Exploration Symbiotes Arrive First Contact Eddie’s Blues Run, Eddie, Run What’s Wrong With Me Panic at the Bistro Humans… Such Poor Design Self Defense Pedal to the Metal Eyes, Lungs, Pancreas You Want Up? Venom Rampage Annie, I’m Scared Parasite Unexpected Ally Battle on the Launch Pad You Belong With Us

In Venom, Eddie Brock (Tom Hardy) è un reporter che tenta di indagare sulla Life Foundation gestita dal Dr. Drake (Riz Ahmed). Brock scopre che gli scienziati fanno esperimenti sugli esseri umani per unirli a dei simbionti alieni, considerati la 'chiave' per l'evoluzione; anche Brock ne entra in contatto e diventa l'antieroe noto come Venom. "Noi Siamo Venom". Michelle Williams interpreterà il personaggio di Anne Weying.