Ancora nessun rinvio per Tenet, la cui data d'uscita rimane in programma per luglio

Warner Bros. Pictures ha annunciato proprio oggi il rinvio dell'uscita nelle sale di Wonder Woman 1984 e altri titoli la cui distribuzione era prevista per i mesi estivi del 2020, ma pare che Tenet di Christopher Nolan non sarà tra questi.

L'emergenza Coronavirus ha portato diversi paesi del mondo all'adozione di seri provvedimenti per evitare un'ulteriore diffusione della pandemia, tra i quali figurano anche il divieto di assembramenti e la chiusura delle sale cinematografiche.



Questo ha portato gli studi cinematografici e televisivi a interrompere le produzioni attuali, rimandare quelle imminenti, e operare degli spostamenti di calendario anche a livello distributivo.

E su questa scia sono state finora rinviate le uscite di quasi tutti i film in programma a partire dal mese di marzo sino al mese di luglio, tra cui anche attesi blockbuster come Mulan e Black Widow per Disney o, in casa Warner Bos., Wonder Woman 1984.



Proprio Warner Bros. però sarebbe ancora intenzionata a distribuire Tenet, l'ultimo film di Christopher con Robert Pattinson e John David Washington, nel periodo originariamente previsto per la sua uscita, ovvero metà luglio, con la speranza che, per allora, l'emergenza possa rientrare, e le sale riaprire.



Ovviamente, la delicata situazione in cui ci troviamo da ormai diverse settimane è in continua evoluzione, e di conseguenza anche i piani delle varie aziende, industrie e attività sono altamente suscettibili a cambiamenti, quindi vedremo cosa accadrà prima di questa estate. Speriamo però di avere buone notizie in merito.