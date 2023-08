La Rivincita delle Bionde, come si trovò Reese Witherspoon in una vera sorellanza?

Nel lontano 2002 Reese Witherspoon interpretava Elle Woods, la bionda-avvocato più rosa del pianeta. Per prepararsi per il ruolo, l'attrice ha studiato attentamente l'ambiente di riferimento.

Innanzitutto, la Witherspoon ha trascorso due settimane in confraternita (sorellanza). Per quale motivo? È semplice: studiare il comportamento delle ragazze al loro interno, conferendo un grado di realismo non indifferente. L'attrice ha, in poche parole, evitato di portare in scena una versione esagerata, una macchietta, delle effettive studentesse di una sorellanza. Tra l'altro tali settimane sembrano essere state piacevoli per l'attrice, che ha rivelato di essersi trovata molto a suo agio con loro.

In secondo luogo ha frequentato per un solo giorno la facoltà di legge. Anche in questo caso, è facilmente intuibile capirne il motivo. In più l'attrice si è messa ad osservare alcune donne al bar di Neiman Marcus, dove facevano shopping, per assorbirne il comportamento.

Il film che ha segnato l'epoca delle bionde volge al suo terzo capitolo. Nel 2021 la Witherspoon rivelava di star lavorando sul copione di La Rivincita delle Bionde 3,

Nel frattempo arrivano nuove anticipazioni su La Rivincita delle Bionde 3, come ad esempio il coinvolgimento di Jennifer Coolidge, attrice che quest'anno ci ha deliziati con i suoi tempi comici e la sua presenza scenica in The White Lotus.