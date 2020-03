Rinviato a data da definirsi lo spin-off di Spider-Man previsto per il 2021

Sony Pictures ha deciso di rinviare i suoi titoli di punta per la stagione estiva 2020 a causa dell'emergenza Coronavirus, causando di conseguenza diversi slittamenti nel calendario delle uscite del 2021.

Il posticipo di Ghostbusters: Afterlife al 5 marzo 2021 ha infatti portato all'ennesimo rinvio del film di Uncharted, che a sua volta ha preso il posto del "film Marvel/Sony senza titolo" previsto per l'8 ottobre dello stesso anno: si tratta dello spin-off di Spider-Man annunciato nei mesi scorsi e di cui non sono ancora stati rivelati i dettagli, ora rinviato a data da definirsi.

Potrebbe trattarsi del film su Madame Web affidato agli sceneggiatori di Morbius o la pellicola su Kraven il Cacciatore in sviluppo ormai da tempo, come confermato la scorsa estate dalla produttrice Amy Pascal, ma potremmo dover aspettare ancora diversi mesi per un annuncio ufficiale dato che lo spin-off non ha più una data di uscita.

Tra gli altri film rinviati dallo studio ricordiamo anche Greyhound (a data da definirsi), Fatherhood (23 ottobre 2020), Peter Rabbit 2 (15 gennaio 2021) e Morbius (19 marzo 2021), altro spin-off dell'arrampicamuri che vedrà il debutto di Jared Leto nei panni del vampiro vivente della Marvel.

Nessun cambio invece per l'arrivo di Venom 2, la cui uscita rimane prevista per il 2 ottobre 2020. Proprio per questo, secondo alcune indiscrezioni, il primo trailer del film di Andy Serkis potrebbe debuttare entro la fine di questa settimana.