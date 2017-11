Ringraziate Kevin Feige per i capelli di Wolverine nella saga sugli X-Men

ha interpretato il personaggio didal 2000 e, quest'anno, gli abbiamo detto '' con, ultimo capitolo del franchise con il personaggio. Nonostante non sia identico alla controparte cartacea, oggi è difficile immaginare un altro attore nel ruolo.

E mentre oggi la Twentieth Century Fox sta continuando a sviluppare spin-off dalla saga principale sugli X-Men - l'ultima notizia vede un film dedicato all'Uomo Multiplo con James Franco protagonista e produttore -, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, svela di essere stato lui il responsabile per la capigliatura di Wolverine nel primissimo X-Men del 2000.

A quei tempi, Feige era solo un produttore esecutivo e i Marvel Studios non erano nemmeno nei piani della Casa delle Idee. Il regista Bryan Singer aveva addirittura vietato al cast di leggere i fumetti originali, tentando di allontanarsi più possibile dalle pagine dei comics, ed invece Kevin Feige - che riuscì addirittura ad ottenere un cameo nel film, poi tagliato - riuscì a convincere il parrucchiere di Hugh Jackman a donargli la famosa capigliatura dell'artigliato mutante canadese. Sebbene nel primo film risulti un po' "ridicola", è comunque fedele alla controparte cartacea.

"Non mi è mai piaciuta l'idea di vedere persone non provare a fare qualcosa perché potenzialmente potrebbero sembrare ridicole" spiega l'attuale presidente dei Marvel Studios in un'intervista "Tutto ciò che appare nei fumetti ha la potenzialità di sembrare ridicola su schermo. Questo non vuol dire che non puoi provare a rendere tutto un po' più cool".