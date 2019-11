Il ringraziamento a sorpresa di Zack Snyder ai fan della Justice League

#releasethesnydercut: è questo il trend topic che da poco più di una settimana è diventato virale sui social, quando alcune immagini inedite della Justice League diretta da Zack Snyder hanno cominciato a diffondersi sul web. In molti hanno creduto che la curiosa vicinanza al 17 novembre non fosse un caso: come mai?

Esattamente due anni fa nella stessa data, la pellicola fu distribuita nelle sale americane e tutti aspettavano col fiato sospeso lo scorso weekend, credendo che l'annuncio della data d'uscita dello Snyder Cut sarebbe finalmente arrivato.

Purtroppo, le aspettative dei fan sono state deluse e ad oggi la versione uncut continua ad essere una leggenda metropolitana, ma il regista Zack Snyder è rimasto davvero sorpreso per la risposta e l'affetto dei fan, tanto da ringraziarli nel modo migliore che conosce: foto, foto e ancora foto!

Ben quattro sono le nuove immagini postate dal regista e ritraggono Wonder Woman (Gal Gadot) in quelli che sembrerebbero i laboratori S.T.A.R., Bruce Wayne (Ben Affleck) intento a sistemare la sua Batmobile, un fuggiasco Cyborg (Ray Fisher) e Aquaman (Jason Momoa) intento a scrutare l'oceano.

La tensione è arrivata alle stelle e persino l'ex presidente della DC Entertainment è impaziente dell'uscita e, se il rispetto dell'avversario e la correttezza morale sono i più alti valori dei supereroi, non dobbiamo stupirci se persino il protagonista di Shang-Chi di casa Marvel vuole la Snyder Cut.