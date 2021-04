Senza Rimorso, il nuovo teaser ci ricorda l'arrivo a breve su Prime Video

Con l'avvicinarsi degli ultimi giorni di aprile si avvicina anche l'arrivo nel catalogo Amazon Prime Video di Senza Rimorso, il film diretto da Stefano Sollima con protagonista Michael B. Jordan e tratto dai romanzi di Tom Clancy: la piattaforma, dunque, non perde occasione di ricordarci la fatidica data.

A pochi giorni di distanza dal trailer finale di Senza Rimorso, infatti, Amazon ci ha ricordato di cerchiare sul calendario la casella del prossimo 30 aprile con un breve teaser pubblicato proprio in queste ore su Twitter, in cui rivediamo alcune delle migliori scene già viste nel trailer esteso rilasciato alcuni giorni fa.

Scritto da Taylor Sheridan, già autore di lavori come Hell or High Water, Soldado e I Segreti di Wind River, Senza Rimorso ci presenterà Michael B. Jordan nei panni di John Kelly, un membro dei Navy SEAL intenzionato a procedere per vie non esattamente lecite allo scopo di vendicare l'omicidio di sua moglie, finendo prevedibilmente per trovarsi al centro di un complotto decisamente più grande di lui.

Jordan, ricordiamo, ha già firmato un accordo per un sequel del film, per cui è facile intuire che il film di Sollima sia solo il primo capitolo di una saga destinata a far felici i fan di Tom Clancy; lo stesso Michael B. Jordan, d'altronde, ha aumentato l'hype paragonando Senza Rimorso a Mission: Impossible e alla saga di Bourne.