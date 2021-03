Senza Rimorso, Michael B. Jordan paragona il nuovo film a Mission: Impossible e Bourne

Il primo trailer ufficiale di Senza Rimorso ha lasciato nel pubblico grandi aspettative, e adesso l'attore Michael B. Jordan rilancia l'hype con nuove audaci dichiarazioni.

Parlando del nuovo film del franchise di Tom Clancy diretto da Stefano Sollima e in arrivo sulla piattaforma di streaming on demand Amazon Prime Video il 30 aprile prossimo, l'attore di Creed e Black Panther si è infatti lanciato in alcuni paragoni che faranno ben sperare i fan dell'action hollywoodiano, tirando in ballo le saghe di Mission: Impossible e Jason Bourne.

"Ho adorato questo tipo di film crescendo, sapete?" ha detto Jordan a Total Film. "Essere in grado di costruire le sequenze d'azione, di passare da un incidente aereo alle immersioni sott'acqua, dal saltare sul lato di un'auto in fiamme al saltare attraverso una finestra, dagli scontri a fuoco al combattimento corpo a corpo ... Per me si tratta di un genere ideale e nella realizzazione di questo progetto volevo prendere spunto da molti dei miei film preferiti, come quelli di Bourne e Mission: Impossible".

Come ogni perfezionista che si rispetti, Michael B. Jordan ha lavorato duramente sulla sua interpretazione: “Ho seguito un addestramento alla Navy Seal. Ho lavorato con Buck Doyle, che è un ragazzo delle forze speciali dei marine. Ho passato molto tempo con lui nel suo ranch, passando dall'addestramento con le armi all'addestramento tattico. E ho lavorato con James Dever, un ex marine: addestramento alle armi, esplosivi, immersioni, paracadutismo, incidenti aerei ... Diciamo che ci sarà molta azione."