Senza rimorso, godetevi il trialer finale del nuovo film con Michael B. Jordan

A poco più di venti giorni dall'uscita del film su Amazon Prime Video, lo studio ha diffuso lo spettacolare trailer finale dell'attesissimo Senza Rimorso, adattamento cinematografico diretto da Stefano Sollima (Soldado, Gomorra - La Serie) e con protagonista Michael B. Jordan.

Scritto dall'acclamato Taylor Sheridan (Soldado, Hell or High Water, Yellowstone, I Segreti di Wind River) e trattato dai romanzi di Tom Clancy, Without Remorse vede Jordan nei panni di John Kelly, illustre membro dei Navy SEAL che intraprende un percorso per vendicare l'omicidio di sua moglie solo per ritrovarsi all'interno di una cospirazione molto più grande.

Il film sarebbe dovuto inizialmente arrivare nelle sale il 18 settembre 2020, posticipato poi al febbraio del 2021 a causa del degenerare dei contagi e ora pronto a uscire il prossimo 30 aprile 2021 su Amazon Prime Video. Without Remorse sarà il primo capitolo di una nuova saga, dato che Jordan ha già firmato per un sequel, che sarà tratto dal celebre romanzo di Clancy, Rainbow Six.

Per chi non lo sapesse, nella letteratura del celebre scrittore di spionaggio e fantapolitica Clark, che è apparso in oltre 17 romanzi, nasce come spalla destra del più celebre Jack Ryan, interpretato da John Krasinski nell'omonima serie tv di Amazon Prime Video: essendo lo show prodotto da Paramount Television, tra i fan di Clancy c'è già chi sogna un futuro crossover fra i due personaggi.

Il cast di Without Remorse comprende anche Jacob Scipio, Cam Gigandet, Jack Kesy, Todd Lasance, Jodie Turner-Smith e Jamie Bell.

