Senza Rimorso: cosa vuol dire il finale segreto e che cos'è Rainbow Six?

A qualche giorno dall'arrivo su Amazon Prime Video di Senza Rimorso, il nuovo film di Stefano Sollima scritto da Taylor Sheridan e interpretato da Michael B. Jordan, parliamo della scena post-credit e del significato di Rainbow Six.

Il finale segreto di Senza Rimorso vede John Kelly, il personaggio interpretato da Michael B. Jordan, trasformato definitivamente in John Clark, un alias fornitogli dal governo per lasciare (letteralmente) morta e sepolta la sua vecchia vita: la scena post-credit è ambientata qualche tempo dopo gli eventi del film vero e proprio e, proprio come in un film dei Marvel Studios, preannuncia l'arrivo di un ambizioso sequel: Rainbow Six.

Rainbow Six è uno dei romanzi più celebri dello scrittore Tom Clancy: pubblicato originariamente nel1998, narra la storia di una squadra di antiterrorismo dal nome in codice "Rainbow". Guidata dallo stesso John Clark, come del resto anticipa Michael B. Jordan nella scena, l'organizzazione include è composta da un gruppo multinazionale con personale francese, inglese, italiano, statunitense e tedesco. Nel libro originale i Rainbow sono chiamati ad indagare su una serie di attentati in Svizzera, Austria e Spagna sponsorizzati dal capo di un gruppo terroristico di matrice ecologista: nascosto dietro una multinazionale farmaceutica, il gruppo di estremisti ha sviluppato un terribile virus, "Shiva", un derivato dall'ebola, che vuole diffondere tra l'umanità intera per "ripulire" la Terra.

Il romanzo, che ha ispirato anche una popolare serie di videogame, sarà al centro del prossimo film della saga Paramount/Amazon: attualmente, nonostante un collegamento tra due personaggi, non è chiaro se ci siano dei piani per un futuro crossover con la serie tv Jack Ryan, sempre prodotta da Paramount e distribuita da Amazon.