Senza Rimorso: quali sono i collegamenti con la serie Jack Ryan di Amazon Prime Video?

Senza rimorso di Stefano Sollima è disponibile su Amazon Prime Video, la casa della serie tv di Jack Ryan con John Krasinski, e gli appassionati di Tom Clancy sanno bene quanto siano legati i due personaggi nei romanzi dell'autore.

Ryan e Clark sono apparsi insieme anche in diversi film in passato, ma quegli adattamenti cinematografici sono sempre stati degli 'stand-alone': ora le cose potrebbero cambiare, poiché Amazon avrebbe tutte le carte in regole per lanciare un Clancy-Verse a partire dalla serie tv Jack Ryan e dal nuovo film Senza rimorso. Sarà davvero così?

La prima cosa da notare è che le prime due stagioni di Jack Ryan e il film con Michael B. Jordan non hanno alcun personaggio in comune, ma entro la fine dell'anno la serie tv con John Krasinski tornerà per una terza stagione e Senza rimorso prelude senza mezzi termini - con la sua scena finale - ad un film sui Rainbow Six.

Tra le due opere tuttavia esiste un collegamento diretto: il personaggio di Karen Greer, interpretato dall'attrice Jodie Turner-Smith, nei romanzi di Tom Clancy altri non è che la nipote di Jim Greer, braccio destro di Jack Ryan che nella serie tv è interpretato da Wendell Pierce.

E' doveroso comunque sottolineare come Senza rimorso non sia stato, per quanto ne sappiamo, concepito come parte di un universo condiviso con Jack Ryan: il film di Sollima era originariamente previsto per l'uscita nelle sale con Paramount alla distribuzione, ed è finito su Amazon solo come risposta alla pandemia e alla chiusura dei cinema. Ma il personaggio fa un'unica menzione a suo zio, e si tratta di un dettaglio molto facile da aggiungere in fase di post-produzione. Del resto entrambi i progetti sono stati realizzati sotto l'egida di Paramount e Skydance, e il pubblico di oggi - abituato ai franchise - fa subito a fare due più due.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione: per altri approfondimenti, sapete quali attori hanno interpretato John Clark in passato?