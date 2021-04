Senza rimorso: quali attori hanno interpretato John Clark nei film di Tom Clancy?

Oggi su Amazon Prime Video debutta Senza rimorso di Stefano Sollima, nuovo film tratto dalle opere dello scrittore Tom Clancy che vede Michael B. Jordan nei panni di John Clark.

John Clark (vero nome John Kelly) è il secondo personaggio più famoso dell'universo narrativo di Tom Clancy dopo il celebre Jack Ryan e, oltre ad essere apparso in molti dei romanzi del 'Ryanverse', di tanto in tanto è stato visto anche al cinema.

La prima interpretazione di John Clark fu di Willem Dafoe, che vestì i panni del soldato speciale in Sotto il segno del pericolo di Philip Noyce, il secondo capitolo della saga di Jack Ryan con protagonista Harrison Ford. Diversi anni più tardi fu invece la volta di Liev Schreiber, che fu John Clark in Al vertice della tensione di Philip Alden Robinson, nel quale Jack Ryan è interpretato da Ben Affleck.

Senza rimorso rappresenta il primo vero film incentrato esclusivamente su John Clark, con Michael B. Jordan come protagonista pronto a tornare anche in eventuali film successivi. Scritto da Taylor Sheridan e basato sul romanzo omonimo 'Without Remorse', non a caso il primo che Clancy dedicò a John Clark, il film racconta la 'storia delle origini' del personaggio: è disponibile da oggi per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video.

Per altri approfondimenti, scoprite tutti i film realizzati sulle opere di Tom Clancy.