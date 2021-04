Senza Rimorso, Amazon Prime Video: quali sono i film tratti da Tom Clancy?

In attesa di Senza Rimorso, nuovo action diretto da Stefano Sollima su sceneggiatura di Taylor Sheridan e interpretato da Michael B. Jordan, scopriamo quali sono i film tratti dalle opere di Tom Clancy e soprattutto quali di questi sono disponibili su Amazon Prime Video.

Il servizio di streaming on demand infatti distribuirà in esclusiva Senza Rimorso, una produzione Paramount esattamente come la serie tv di Jack Ryan, sempre disponibile su Prime Video. Ma quali sono i film tratti dai romanzi di Tom Clancy?

Ebbene, nonostante la vasta produzione letteraria il cinema ha attinto poche volte dallo scrittore di Baltimora. Dal 1990 al 2014, sono stati realizzati i seguenti film:

Caccia a Ottobre Rosso, regia di John McTiernan (1990), tratto dal libro La grande fuga dell'Ottobre Rosso

Giochi di potere, regia di Phillip Noyce (1992), tratto dal libro Attentato alla corte d'Inghilterra

Sotto il segno del pericolo, regia di Phillip Noyce (1994), tratto dal libro Pericolo imminente

OP Center, regia di Lewis Teague (1995)

Net force, regia di Robert Lieberman (1999)

Al vertice della tensione, regia di Phil Alden Robinson (2002), tratto dal libro Paura senza limite

Jack Ryan - L'iniziazione, regia di Kenneth Branagh (2014) (primo film basato una storia originale e non ispirato ad un romanzo di Tom Clancy)

Sul servizio di streaming on demand sono attualmente disponibili, oltre alle due stagioni della serie tv di Jack Ryan, anche Caccia a Ottobre Rosso, Jack Ryan: L'iniziazione, Al vertice della tensione (con opzione di acquisto), Giochi di Potere (con opzione di acquisto) e Sotto il segno del pericolo (con opzione di acquisto). Infine ricordiamo che Senza rimorso, in uscita dal 30 aprile, sarà incluso nell'abbonamento.