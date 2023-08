Quanto rimane Barbie al cinema? Ecco fin quando potrete guardarlo in sala, più o meno

Quanto rimane Barbie al cinema? E' la domanda che chi non ha visto il film del momento ed è interessato a recuperarlo si sta sicuramente ponendo in questi giorni, ma fortunatamente non avete niente da temere perché avrete ancora molto tempo a disposizione.

I ritmi di incasso di Barbie in Italia e nel resto del mondo fanno presagire una run al box office molto, molto lunga, facilitata anche dalla totale assenza di competitor nella programmazione delle uscite: soprattutto nel nostro paese, infatti, Barbie godrà di un periodo incontrastato per tutto il mese di agosto, con le uniche due grosse uscite di richiamo Shark 2 - L'abisso (in arrivo dal 3 agosto) e Blue Beetle (dal 17 agosto) che non dovrebbero rappresentare grosse insidie per il film Warner Bros/Mattel.

Pensate che in Italia Barbie supererà oggi i 20 milioni di euro (al momento della stesura di questo articolo è ancora fermo a 19 milioni) ma è la velocità di questo incasso a sorprendere davvero: dopo 13 giorni di programmazione (oggi è il 14esimo), Barbie in Italia si muove quasi come Avatar: La via dell'acqua, dato che il kolossal di James Cameron durante il periodo natalizio era arrivato a 21 milioni di dollari dopo 14 giorni di programmazione nelle sale nostrane.

Oggi Avatar 2 è il sesto miglior incasso della storia del box office italiano: Barbie riuscirà a fare di meglio, prima dell'arrivo di Oppenheimer in Italia? Staremo a vedere.