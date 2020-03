Rimandate le uscite home video Warner di aprile: i film arriveranno solamente in digitale

Dopo un marzo caratterizzato dall'arrivo delle attese edizioni home video di film come Roma, Doctor Sleep e la collection del Cavaliere Oscuro, Warner Bros. ha dovuto rinunciare alle uscite fisiche di aprile a causa dell'emergenza Coronavirus. Come confermato dalla compagnia però, i film saranno disponibili come previsto in digitale.

"Informiamo che, a seguito della situazione di emergenza di queste settimane, l’uscita delle edizioni Home Video in DVD e Blu-ray dei titoli inizialmente previsti per Aprile è stata al momento posticipata in attesa di ulteriori sviluppi. Tutte le uscite in digitale previste per il mese di Aprile sono invece confermate" si legge nel comunicato diffuso da Warner.

Tra i film che sarebbero dovuti arrivare in home video ad aprile, e che dunque saranno disponibili solo per l'acquisto negli store digitali, segnaliamo La Dea Fortuna (16 aprile), Il Primo Natale (16 aprile) e Tolo Tolo (30 aprile).

È inoltre previsto l'arrivo in digitale di Mortal Kombat: Scorpion's Revenge, nuovo film animato dedicato alla celebre saga picchiaduro realizzato da Ethan Spaulding, già regista di Justice League – Il Trono di Atlantide. Per saperne di più sulla pellicola d'animazione, qui potete dare un'occhiata al trailer ufficiale di Scorpion's Revenge, in arrivo negli store il prossimo 12 aprile.