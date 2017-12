Riley Keough, attrice di Mad Max: Fury Road, vorrebbe interpretare Poison Ivy

ha espresso interesse nell'interpretare il ruolo di Poison Ivy nel DCEU. Effettivamente, ne è passato di tempo, dall'ultima volta che abbiamo visto la villain su schermo!

L'interpretazione che ricordiamo tutti, infatti, è ancora quella di Uma Thurman nel film di Joel Schumacher, Batman & Robin. Dopodiché, del personaggio, almeno cinematograficamente parlando, non si è vista più traccia, dal momento che, come sappiamo, nella trilogia di Christopher Nolan su Il Cavaliere Oscuro, non c'è stato spazio per i personaggi con i super-poteri, tantomeno se muniti di pelle verde e capelli rosso fuoco.

Ma chissà... E' da un po' di tempo che si vocifera la possibilità di vedere Poison Ivy non solo in Gotham, la serie che parla delle origini del Cavaliere Oscuro, ma anche nel DCEU, in - per esempio - Gotham City Sirens (con la Harley Quinn di Margot Robbie), se non addirittura nel nuovo corso che prenderà la saga di Batman, ancora tutta da costruire (se con o senza Ben Affleck, è ancora tutto da vedere).

I fan hanno parlato parecchio della questione, via social, e a molte attrici (e attori), sono state recentemente poste domande su chi vorrebbero interpretare, qualora si trovassero nella condizione di lavorare a un film a tema supereroistico. Quanto alla Keough, nel momento in cui qualcuno l'ha suggerita per le parti di Batgirl o Poison Ivy, lei ha optato per la seconda, tweettando: "@RileyKeough Mi piace poison ivy, è la mia preferita"

E, di certo, non ci starebbe affatto male, voi che ne dite? Ce la vedreste bene el DCEU in questo ruolo? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!