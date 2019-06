Rilasciato il primo trailer di Midway, il nuovo film di Roland Emmerich

C'è grande attesa per Midway, nuovo film di Roland Emmerich (Independence Day, The Day After Tomorrow) ambientato durante la battaglia delle Midway, evento fondamentale della seconda guerra mondiale sul fronte dell'Oceano Pacifico.

La battaglia, svoltasi tra il 4 e il 7 giugno del 1942, vide infatti le forze aeree americane respingere un improvviso attacco giapponese affondando quattro grosse portaerei nipponiche, contrastando quindi in maniera decisiva l'avanzata dei giapponesi sul Pacifico.

Il trailer ci mostra pochi secondi di una giornata tranquilla interrotta dall'arrivo degli aerei giapponesi, ai quali segue un adrenalinico montaggio di scene di guerra, inframezzate da veloci passaggi sui personaggi del film.

Midway, che uscirà nelle sale il prossimo 8 novembre, comprende un cast di tutto rispetto: da Woody Harrelson a Dennis Quaid, passando per Luke Evans, Jake Weber, Mandy Moore, Patrick Wilson, Nick Jonas e Darren Criss. Del film era già stato rilasciato un primo poster ufficiale lo scorso 5 giugno. Quello di Emmerich, comunque, non sarà il primo tentativo di raccontare la battaglia delle Midway al cinema: già nel 1976, infatti, la Universal aveva prodotto un film al riguardo con Charlton Heston, Henry Fonda e Toshiro Mifune. Riuscirà il regista di Independence Day a fare di meglio? Lo scopriremo soltanto tra qualche mese.