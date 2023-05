Rihanna, servizio fotografico in topless in onore della sua prima gravidanza

Sul proprio account social, Rihanna ha pubblicato alcune immagini di un nuovo servizio fotografico realizzato in topless per celebrare il periodo della sua prima gravidanza. La cantante ha pubblicato le foto accompagnandole ironicamente con una didascalia che sottolinea la sua intenzione di immortalare quel momento della vita.

Nel pensiero della cantante anche un riferimento al piccolo RZA, avuto lo scorso anno dal compagno A$AP Rocky:"In onore della mia prima gravidanza, abbracciando la maternità e la magia che questo corpo ha creato! Piccolo RZA... lui lì dentro non aveva la più pallida idea di quanto fosse matta sua madre, o di quanto fosse ossessionata dal dargli vita!".



La gallery mostra sette foto in cui Rihanna sfoggia uno slip bikini, gioielli e tacchi. E non è finita qui, perché nel post la popstar ha aggiunto l'hashtag #tobecontinued, che lascia presagire una nuova pubblicazione e nuove immagini.

Dopo la nascita del primogenito, al Super Bowl 2023 è stata annunciata la seconda gravidanza per Rihanna.



La nascita dovrebbe avvenire nel corso dell'anno corrente. Tra i prossimi impegni di lavoro della star spicca il ruolo di Puffetta nel live action dei Puffi di Paramount, attualmente in cantiere.



Inoltre, Rihanna si occuperà anche delle musiche del progetto cinematografico, posticipando la pubblicazione di un nuovo album.