Rihanna, la pop star in attesa del suo primo figlio dal rapper A$AP Rocky

Nelle scorse ore si è duffusa la notizia della prima gravidanza di Rihanna. La cantante da poco nominata eroina nazionale delle Barbados ha rivelato al mondo intero di essere in dolce attesa attraverso alcuni scatti diffusi sul web.

La pop star è stata ritratta con il suo compagno il rapper A$AP Rocky con il pancione in bella mostra. Rihanna, come potete vedere voi stessi dalle immagini riportate in calce alla notizia, indossa un piumino rosa lungo, aperto proprio sul ventre. I due, entrambi 33 anni, hanno una relazione stabile ormai dal 2011 e l'arrivo del primo figlio e il coronamento del loro amore ormai più che consolidato.

Il web è letteralmente impazzito per questa notizia e i fan sono davvero entusiasti per l'annuncio di questa prima gravidanza di Rihanna, visti anche i burrascosi trascorsi della pop star. Ricorderete tutti sicuramente la vicenda delle percosse subite da Chris Bown e il conseguente lungo processo derivato da questa vicenda.

A proposito di gravidanze vip, anche Jennifer Lawrence è in attesa del suo primo bambino e la notizia del lieto evento è attesa nelle prossime settimane. L'attrice sarebbe infatti attualmente all'ottavo mese di gravidanza e la nascita del bambino non si farà attendere ancora per molto.