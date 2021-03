Rihanna, la nuova casa è da sogno: si trova a Beverly Hills ed è costata 13 milioni

Dall'inizio dell'emergenza coronavirus abbiamo tutti imparato, tra lockdown più o meno rigidi, a sopravvivere per la maggior parte del tempo chiusi tra le nostre quattro mura domestiche. Un problema che ha ovviamente toccato anche le grandi star che, però, hanno ovviamente qualche freccia in più al loro arco: prendiamo Rihanna, ad esempio.

La star di Umbrella ha infatti acquistato proprio in questi giorni un'incredibile villa situata a Beverly Hills, pagandola ben 13.8 milioni di dollari! Si tratta di una costruzione risalente agli anni '30 del secolo scorso ed appartenuta a Mary Sheldon, figlia del celebre scrittore e regista Sidney Sheldon. Anche il vicinato è di tutto rispetto: Rihanna avrà infatti come dirimpettaio un certo Paul McCartney, mentre poco più giù ha vissuto gente del calibro di Madonna o Mariah Carey.

La tenuta, inutile dirlo, è dotata di ogni comfort possibile e immaginabile: dalla spa all'enorme giardino, passando per una piscina, cinque camere da letto, sette bagni, una cucina degna di un ristorante stellato e chi più ne ha più ne metta. Insomma, siamo certi che la star apparsa in film come Valerian e Ocean's 8 sarà più che soddisfatta del proprio acquisto! A proposito della cantante, comunque: proprio il mese scorso Rihanna scatenò un bel po' di polemiche a causa di una foto su Instagram per il suo compleanno.