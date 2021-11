Rihanna nominata eroina nazionale delle Barbados: la star è supersexy alla proclamazione

Rihanna non è solo la cantante più ricca del mondo ma ora, è anche un'eroina nazionale per le Isole Barbados. L'annuncio è arrivato nel giorno della proclamazione della Repubblica che segna definitivamente la fine del legame di interdipendenza dal Regno Unito.

Natualmente, nella cerimonia pubblica che si è svolta nelle scorse ore a Bridgetown, la cantante non è passata inossservata, presentandosi con un lungo abito arancio di seta che lascia ben poco all'immaginazione, visto che mette in mostra il suo giunonico decolletè.

"Possa tu continuare a brillare come un diamante e portare onore alla tua nazione con le tue opere, con le tue azioni", ha detto la prima ministra Mottley, facendo chiaramente riferimento al singolo "Diamonds", divenuto estremamente famoso in tutto il mondo nel corso del 2012.

La cantante è stata una sorta di madrina delle cerimonia definita 'Pride of Nationhood' che si è svolta alla presenza di importanti diplomatici tra cui il principe Carlo e la prima Presidente della Repubblica delle Isole Barbados Sandra Mason. Un momento assai importante questo per la cantante che, negli anni, è stata sicuramente abituata ad ottenere grandissimi risultati soprattutto in ambito musicale.

Si spera che dopo questo riconoscimento davvero significativo, finalmente Mads Mikkelsen possa riconoscere Rihanna. Voi che ne dite?