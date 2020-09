Rihanna al cinema, da Valerian a Ocean's 8: dove l'abbiamo preferita?

Non è da tutti imporsi come popstar di fama mondiale a soli 16 anni: Rihanna ce l'ha fatta ed ha fatto sì che sembrasse la cosa più semplice del mondo, grazie alla naturalezza con cui l'abbiamo sempre vista calcare il palco e alla sua costante crescita artistica. All'autrice di California King Bed, però, la sola musica non bastava.

Già, perché la cantante ha tentato spesso e volentieri l'irruzione nel mondo del cinema, portando a casa anche risultati più che discreti: pur senza eccellere, la nostra gode infatti di un'innegabile naturalezza e di un viso di quelli che bucano lo schermo senza troppo sforzo.

La Rihanna cinematografica ha già sperimentato più generi: dal film documentario (Katy Perry: Part of Me, del 2013) alla commedia senza troppe pretese (Ragazze nel Pallone, del 2006, in cui compare però per una semplice ospitata come guest star), passando per la fantascienza (Valerian e la Città dei Mille Pianeti, 2017) al thriller dalle tinte comiche di Ocean's 8, datato 2018.

Il materiale da prendere in esame, dunque, non manca: cosa pensate delle apparizioni di Rihanna sul grande schermo? Avete preferito i toni più leggeri di Ocean's 8 o quelli più fantasy ed epici di Valerian? Credete che la star esplosa con Pon de Ripley possa continuare a dire la sua anche come attrice? Fatecelo sapere nei commenti! Pochi giorni fa, intanto, Rihanna è stata protagonista di un incidente sul suo monopattino elettrico.