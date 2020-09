Rihanna e Amazon Prime: svelata la data d'uscita del documentario sull'icona pop

Sono passati solo pochi mesi dall'annuncio dell'accordo milionario tra Rihanna e i Prime Studios e adesso la data d'uscita del documentario che scaverà nella vita privata e professionale della star è stata rivelata: scopritela oltre il salto.

Il documentario è diretto dal regista Peter Berg ed è stato proprio lui, nella sua più recente intervista con Collider, a svelare la sorpresa ai fan:

"Io e Rihanna stiamo lavorando ad un documentario sulla sua vita da quasi quattro anni. Amazon lo distribuirà l'estate dell'anno prossimo, speriamo intorno al 4 luglio. Questi anni passati [a lavorare] con lei sono stati un'esperienza davvero epica".

Berg ha poi continuato raccontando dei tanti impegni della Rihanna donna d'affari, modella e cantante di successo che hanno rallentato i lavori: "È una donna straordinaria, che ogni giorno sembra crescere e impegnarsi in nuove imprese e nuovi sforzi a un ritmo tale che è davvero difficile tenerle il passo. Così, ogni volta che credevamo di finire il film e di montarlo, lei faceva qualcosa come avvivare la sua linea di moda, di lingerie, o per la cura della pelle. Sta andando a gonfie vele, adesso è al lavoro sul suo prossimo album e sta avendo un successo tale che non vogliamo metterle freni, ma proveremo a chiudere [il progetto] in primavera e a farlo uscire in estate".