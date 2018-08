Riflettori puntati su Thanos nei nuovi video di Avengers: infinity War

In attesa dell'arrivo in home video dell'atteso Avengers: Infinity War, cinecomic dei fratelli Russo, i Marvel Studios hanno diffuso in rete degli estratti dalle featurette della pellicola, che potete visionare dopo il salto.

Avengers: Infinity War è l'inizio del culmine (e, di conseguenza, del nuovo inizio) del Marvel Cinematic Universe, iniziato nel 2008 con Iron Man di Jon Favreau e de L'Incredibile Hulk di Louis Leterrier. La pellicola è scritta da Christopher Markus & Stephen McFeely ed è diretta dai fratelli Russo, già registi di altri cinecomic della Marvel come Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War.

In Infinity War, il potente titano pazzo Thanos (Josh Brolin) si mette alla ricerca delle Gemme dell'Infinito per portare a termine un suo folle piano: quello di sterminare metà della popolazione dell'universo. Chiaramente, per contrastarlo, tutti gli Avengers, insieme ad altri supereroi della Terra e ai Guardiani della Galassia, si uniranno in una battaglia che costerà loro molto caro...

Nel cinecomic dell'anno trovano posto tutti i Vendicatori più amati in questi anni - da Iron Man a Captain America, passando a Vedova Nera - fino ai Guardiani della Galassia, Dr. Strange, Pantera Nera e Spider-Man. Questo è stato solo l'inizio del culmine che continuerà in Avengers 4, previsto a maggio 2019 per la regia dei Russo.