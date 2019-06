Riflettori puntati su Goose nella nuova featurette di Captain Marvel

Per promuovere l'arrivo di Captain Marvel, dopo la diffusione di scene tagliate dal film, ecco arrivare un estratto da una delle featurette contenute nell'edizione home video del cinefumetto di casa Marvel Studios.

Nella featurette - che trovate qui sotto - i riflettori sono tutti puntati su Goose, la gatta del personaggio di Carol Danvers (Brie Larson) che, in più di un'occasione, riesce a rubare la scena a tutti gli altri protagonisti della pellicola diretta da Anna Boden & Ryan Fleck.

Captain Marvel si è rivelato un grosso successo al botteghino mondiale. Uscito lo scorso marzo nei cinema di tutto il mondo, il film è incentrato sul personaggio di Carol Danvers, una terrestre che, a causa di un incidente che le ha conferito dei superpoteri Kree, crede di essere un'aliena a tutti gli effetti ed un membro chiave nella lotta contro gli Skrulls, una razza aliena di mutaforma.

E' proprio quando gli Skrulls e il loro leader Talos (Ben Mendelsohn) la catturano e le leggono la mente alla ricerca di un segreto custodito nella sua memoria che Carol ricorda di provenire da quel mondo che non ricordava più. Alla ricerca di Talos e dei mutaforma, Carol indagherà anche sul suo passato in compagnia di Nick Fury (Samuel L. Jackson) e scoprirà che la verità che conosce probabilmente non è la verità.