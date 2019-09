Le riflessioni di Taika Waititi sulla regia di The Mandalorian

L'universo di Star Wars è pronto ad espandersi nel mondo live action della tv, con il lancio di Disney+ che prevede anche la première di The Mandalorian. La nuova serie a cura di Jon Favreau e Dave Filoni, è ambientata tra Il ritorno dello Jedi e Il risveglio della Forza, così da colmare diversi buchi nella narrazione e incuriosire i fan.

Favreau e Filoni si sono avvalsi del supporto di Taika Waititi, regista di Thor: Ragnarok, che ha diretto un episodio della serie.

Waititi - che sarà anche nella parte del droide IG-11 - ha parlato della sua esperienza dietro la macchina da presa nel progetto di The Mandalorian:"Si tratta di una di quelle esperienze che sai semplicemente che non accadrà, quindi non ti preoccupi nemmeno di sognarla. Quindi quando ti si presenta ti sembra un sogno. Ed è diventato realtà".



"Tutto era strano e surreale. Abbiamo girato il tutto in uno stile molto simile ai film originali, così da mantenerla radicata all'universo di Star Wars. Abbiamo inoltre utilizzato un sacco di effetti e di tanto design che riguarda le creature. E non esiste niente del genere".

Ricordiamo che The Mandalorian verrà pubblicata su Disney+ a partire dal prossimo 12 novembre. Al D23 Expo sono stati presentati tutti i dettagli della serie, che avrà come protagonista Pedro Pascal.

Qualche giorno fa sono state pubblicate inoltre diverse immagini di The Mandalorian, che hanno aumentato la curiosità dei fan intorno al progetto.