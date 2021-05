Rifkin's Festival, Woody Allen torna nei cinema italiani: 5 cose che forse non sapete

Oltre a Godzilla vs Kong, che però esce in digitale saltando la distribuzione canonica in sala, da oggi in Italia arriva anche Rifkin's Festival, il nuovo film scritto e diretto da Woody Allen.

Per l'occasione, dopo avervi proposto nei giorni scorsi i cinque film di Woody Allen da riscoprire in attesa della nuova fatica, vi proponiamo cinque curiosità sul regista e su Rifkin's Festival per accompagnarvi direttamente nelle sale, ora che finalmente hanno riaperto i battenti.