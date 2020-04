Woody Allen, primo sguardo al nuovo film Rifkin's Festival: ecco quando arriverà

Passata la bufera legata all'uscita dell'autobiografia A proposito di niente, che ha fatto discutere soprattuto per delle controverse dichiarazioni su Scarlett Johansson, torniamo a concentrarci sulla prossima e attesa pellicola di Woody Allen.

Intitolato Rifkin's Festival, il film è descritto come una commedia romantica che segue le vicende di una coppia americana sposata che si reca in Spagna per partecipare al San Sebastián Film Festival, dove i due rimangono catturati non solo dalla bellezza e dal fascino del paese, ma anche dalla fantasia e dalla magia del cinema. Come sempre non mancheranno intrecci amorosi, con lei che inizierà una relazione con un geniale regista francese e lui che invece si innamorerà di una bellissima donna spagnola.

Ora, grazie a Fotogramas (via The Film Stage), possiamo vedere le prime immagini di Allen al lavoro sul set del film, per cui è stata anche annunciato il primo accordo di distribuzione: Rifkin's Festival debutterà in Spagna il prossimo autunno e verrà presentato in anteprima al Festival di San Sebastian, la cui nuovo edizione si svolgerà dal 18 al 26 settembre (Coronavirus permettendo).

"C'era un periodo in cui ero appassionato ai Festival, ma quando sono diventato un regista, ho smesso di andarci perché non mi piaceva quel baccano e tutta quella gente" ha spiegato Allen alla rivista. "Per esempio, ho inviato il mio lavoro direttamente a Cannes. Ma dopo un po', mi hanno convinto a tornare e si sono presi talmente tanto cura di me che mi sono divertito di nuovo. Inoltre, a mia moglie piace andare."

Nel cast troveremo Gina Gershon, Wallace Shawn, Christoph Waltz, Elena Anaya, Louis Garrel e Sergi López. Qui potete trovare gli ultimi dettagli su Rifkin's Festival.