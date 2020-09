Rifkin's Festival, ecco il poster ufficiale del nuovo film di Woody Allen

L'ultima fatica di Woody Allena verrà presentata il prossimo 18 settembre durante l'apertura del San Sebastian Film Festival. Intitolata Rifkin's Festival, la commedia romantica sarà ambientata proprio a San Sebastian durante il periodo della manifestazione, e ora è arrivato in rete il primo poster ufficiale.

Potete visionare il poster in calce.

La pellicola segue le vicende di una coppia americana che si reca in Spagna per partecipare al San Sebastián Film Festival, dove i due rimangono catturati non solo dalla bellezza e dal fascino del paese, ma anche dalla fantasia e dalla magia del cinema. Come sempre non mancheranno intrecci amorosi, con lei che inizierà una relazione con un geniale regista francese e lui che invece si innamorerà di una bellissima donna spagnola.

Nel cast troveremo Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wallace Shawn e Christoph Waltz, per un'uscita prevista nelle sale spagnole il prossimo 25 settembre. Purtroppo, al momento non ci sono notizie sull'arrivo del film in Italia.

Allen aveva già portato Melinda e Melinda al San Sebastian nel 2004, e il festival successivamente gli aveva conferito il prestigioso Premio Donostia dopo avergli dedicato una retrospettiva sulla carriera. In attesa di mettere gli occhi sul primo trailer, vi lasciamo alle foto dal set di Rifkin's Festival.