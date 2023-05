Riff Raff, Jennifer Coolidge e Brian Cox nel cast della commedia di Dito Montiel

Jennifer Coolidge e Brian Cox si sono aggiunti al cast del nuovo film diretto dal newyorchese Dito Montiel, dal titolo Riff Raff. La commedia poliziesca, che include nel cast anche Dustin Hoffman e Gabrielle Union, aggiunge due pesi massimi direttamente dal grande exploit ottenuto in tv con The White Lotus e Succession.

Riff Raff è basato su una sceneggiatura di John Pollono, e racconta la storia di un ex criminale la cui vita viene sconvolta quando la sua vecchia famiglia si presenta per una resa dei conti. Le riprese del film di Montiel inizieranno a settembre.



Marc Goldberg, tra i produttori del film, ha espresso tutto il proprio entusiasmo per il coinvolgimento di Montiel:"Siamo entusiasti di collaborare con i produttori e Dito in questo progetto: l'abbiamo adorato sin da quando l'abbiamo letto. Incarna il tipo di commedie poliziesche con cui siamo cresciuti: spiritoso e divertente. Per non parlare del cast perfetto che darà vita a questi personaggi".



Perfetto o meno che sia, in effetti il cast può contare su nomi di grande prestigio, a partire da Dustin Hoffman e sino all'ultima new entry, Jennifer Coolidge, protagonista di una carriera rivitalizzata completamente dai consensi unanimi ricevuti da The White Lotus, e Brian Cox; la star di Succession sarà in prima linea agli Emmy come miglior attore protagonista.



Nel frattempo l'attrice, famosa anche per il ruolo della mamma di Stifler nella saga di American Pie, è diventata un Power Ranger in un post su Twitter!