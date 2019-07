Un riferimento a Black Adam in una scena tagliata di Shazam!

Dopo la pubblicazione della bellissima fan-art con Shazam! e Black Adam, è stata pubblicata online una scena inedita del film di David F. Sandberg che contiene un riferimento proprio all'anti-eroe interpretato da The Rock.

Con il nuovo film Warner Bros. dell'etichetta Worlds of DC che in uscita negli store online in versione digitale e dal 12 luglio in edizione fisica blu-ray, dvd e 4K Ultra HD, le scene cancellate dal montaggio cinematografico stanno iniziando a farsi strada su varie piattaforme allo scopo di incentivare i fan all'acquisto.

In una di queste, che coinvolge l'intera Shazam-family e che potete trovare cliccando sul link della fonte, è incluso un riferimento al personaggio di Black Adam: l'anti-eroe che sarà impersonato da Dwayne Johnson era il campione del mago Shazam prima che questo scegliesse Billy Batson, ma voltò le spalle al Bene e usò i suoi poteri per fini egoistici.

E' notizia di qualche giorno che il regista Jaume Collet-Serra dirigerà Black Adam, che sarà un vero e proprio spin-off di Shazam! Il regista ha già collaborato con Dwayne Johnson nel nuovo film Disney di prossima uscita Jungle Cruise.

Naturalmente la saga si espanderà ulteriormente con un sequel del film principale, diretto ancora una volta da Sandberg. Il protagonista Zachary Levi ha dichiarato che la sceneggiatura di Shazam! 2 è pronta, con le riprese che inizieranno nella prima parte del 2020.