I riferimenti al MCU nel trailer di Morbius: da Spider-Man all'Avvoltoio

L'uscita del primo trailer di Morbius ha chiarito una volta per tutte che il film con Jared Leto sarà in qualche modo legato allo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, vediamo insieme perché.

Come anticipato nei giorni scorsi dalla possibile presenza del J. Jonah Jameson (J. K. Simmons) apparso in Spider-Man: Far From Home, infatti, pur non facendo parte della saga di Kevin Feige Morbius sembra essere ambientato nello stesso universo dell'arrampicamuri di Tom Holland, e questo principalmente per due importanti riferimenti presenti nel filmato.

Il primo, quello leakato nelle scorse ore, è un manifesto di Spider-Man con su scritto la parola "assassino": chiaro richiamo alla scena post-credit di Far From Home in cui il Daily Bugle di Jameson rivela in diretta che "l'eroico" Mysteryo è stato ucciso da Spider-Man aka il giovane Peter Parker.

Se questo riferimento potrebbe risultare ambiguo per via dello strano look del ragnetto (si tratta in effetti di un artwork del gioco PS4), il secondo non lascia invece dubbi. Sul finale del filmato, infatti, vediamo apparire Michael Keaton nei panni dell'Avvoltoio. Ma non è finita qui: come potete vedere in calce alla notizia, nella scena in questione Adrian Toomes indossa quella che sembra la stessa divisa da cercerato vista nella scena post-credit di Spider-Man: Homecoming.

