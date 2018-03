Riecco Mary Poppins! Ecco il trailer italiano e il poster del film Disney in sala a Natale

L’iconica tata più amata di sempre tornerà sul grande schermo a Natale nel nuovo film Disney Il Ritorno di Mary Poppins. Diretto da Rob Marshall (Into the Woods, Chicago), il sequel vedrà Emily Blunt (La Ragazza del Treno, Into the Woods) nel ruolo di

Lei è la tata “praticamente perfetta” che, con i suoi straordinari poteri magici, riesce a trasformare qualsiasi mansione giornaliera in un’indimenticabile e fantastica avventura. Al suo fianco ci sarà Jack, interpretato da Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Oceania), un lampionaio ottimista che si occupa di portare luce (e vita) nelle strade di Londra.

Il Ritorno di Mary Poppins è ambientato a Londra durante la Grande Depressione degli anni ‘30, ventiquattro anni dopo gli eventi del film originale. Michael Banks lavora nella stessa banca in cui lavorava suo padre e vive ancora al numero 17 di Viale dei Ciliegi con i suoi tre figli Annabel, Georgie e John e la domestica Ellen. Proseguendo la tradizione inaugurata dalla loro madre, Jane Banks combatte per i diritti dei lavoratori e aiuta la famiglia di Michael. Quando la famiglia subisce una perdita personale, Mary Poppins ritorna magicamente nella vita dei Banks e, con l’aiuto di Jack, li aiuta a ritrovare la gioia di vivere e il senso della meraviglia.

La scrittrice P.L. Travers presentò al mondo la bambinaia più determinata di sempre con il libro del 1934 “Mary Poppins”, che fu trasformato da Disney nel celebre lungometraggio uscito nel 1964. Il film, diretto da Robert Stevenson e interpretato da Julie Andrews e Dick Van Dyke, divenne il maggiore incasso dell’anno e fu candidato a 13 Oscar® vincendone cinque. Il Ritorno di Mary Poppins è ispirato alla grande quantità di materiale inedito presente nei sette libri successivi, rimasti fino a oggi solo sulla carta stampata.

Prodotto dallo stesso Marshall insieme a John DeLuca (Chicago) e Marc Platt (La La Land), il film vanta la presenza nel cast di Ben Whishaw (Spectre) nel ruolo di Michael Banks, Emily Mortimer (Hugo Cabret) nei panni di Jane Banks, Julie Walters (i film di Harry Potter) nel ruolo di Ellen, la domestica dei Banks. Al loro fianco anche l’attore premio Oscar® Colin Firth (Il Discorso del Re) nei panni di William Weatherall Wilkins, direttore della Banca di Credito, Risparmio e Sicurtà, e l’attrice premiata con tre Academy Award® Meryl Streep (Florence) nel ruolo di Topsy, l’eccentrica cugina di Mary.

Nel film il pubblico incontrerà tre nuovi bambini Banks, interpretati da Pixie Davies (Miss Peregrine – La Casa dei Ragazzi Speciali), da Nathanael Saleh (Il Trono di Spade) e dall’esordiente Joel Dawson. Angela Lansbury sarà la signora dei palloncini, un personaggio amatissimo presente nei romanzi di P.L. Travers, e Dick Van Dyke presterà il volto a Mr. Dawes figlio, direttore ormai in pensione della banca che ora è gestita dal personaggio di Firth.