Ridley Scott prima di The Last Duel: dove si può vedere I Duellanti in streaming?

Ridley Scott è tornato al cinema con The Last Duel, in programmazione nelle sale italiane da questa settimana, e il film perfetto da recuperare in questi giorni non può che essere I Duellanti.

Basato su un racconto di Joseph Conrad e interpretato da Keith Carradine ed Harvey Keitel, I Duellanti è uscito nel 1977 e ha rappresentato l'esordio nel lungometraggio per l'allora emergente Ridley Scott: l'opera, che venne insignita del premio per la miglior opera prima al Festival di Cannes di quell'anno, racconta la storia paradossale e drammatica di un duello che, interrotto per ragioni diverse, va avanti a intervalli per quindici anni. I duellanti sono due ufficiali francesi dell'epoca napoleonica, ossessionati da una rivalità talmente assurda che molto presto inizierà a perdere d'importanza rispetto al loro comportamento invasato.

Spesso paragonato a Barry Lyndon di Stanley Kubrick per le impressionanti qualità visive, che si rifacevano allo stile naturalista dei dipinti dell'epoca rappresentata e che valsero a Ridley Scott un'immediata fama nel mondo cinefilo, I duellanti è attualmente non è disponibile gratuitamente su nessuna piattaforma di streaming: tuttavia il film può essere comodamente noleggiato o acquistato in formato digitale sulle note piattaforme quali Apple, Microsoft, Chili, Rakuten TV o Amazon, oppure disponibile in numerose edizioni home-video fisiche, tra dvd e bluray.

Un vero e proprio 'first duel' da non perdere per nessun motivo, ancora oggi uno dei massimi esempi dei modi, delle atmosfere e delle qualità del cinema di Ridley Scott.