Ridley Scott sta sviluppando un sequel de Il Gladiatore

La Dreamworks, che ha distribuito il primo episodio, non sarà coinvolta in questo sequel che, invece, sarà sviluppato da Paramount Pictures.

L'intenzione di Ridley Scott , chiaramente, è quella di procedere con il sequel. Il film originale, uscito nel 2000, vinse ben cinque premi Oscar, incassando 457 milioni di dollari nel mondo; Il Gladiatore seguiva il personaggio di Massimo Decimo Meridio ( Russell Crowe ) dell'esercito Romano il quale viene tradito da Commodo (Joaquin Phoenix), figlio dell'Imperatore Marco Aurelio (Richard Harris), ed accusato dell'omicidio di Aurelio che è avvenuto, invece, per mano di Commodo. Massimo Decimo Meridio viene mandato nell'arena a combattere come gladiatore con la speranza di vendicare la morte della sua famiglia e di Marco Aurelio.

