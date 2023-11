Ridley Scott sfida Scorsese: 'Nello stesso tempo lui un film, io quattro'

Dopo che Ridley Scott ha criticato i film dei supereroi, il regista di Alien, Blade Runner e Hannibal si scaglia anche contro Martin Scorsese. Il motivo? La completamente diversa dedizione sul lavoro!

"Da quando [Scorsese] ha iniziato con Killers of the Flower Moon, io ho realizzato quattro film" ha dichiarato Scott al Times UK. "Mi alzo la mattina e dico: 'Ah, fantastico! Un altro giorno di stress'". Nonostante Killers of the Flower Moon duri tre ore e ventisei minuti, infatti, la director's cut di Napoleon arriva addirittura alle quattro ore (senza contare i restanti film). La storia sul politico e generale francese debutterà al cinema il 23 novembre 2023, con la magistrale interpretazione di Hoaquin Phoenix.

In realtà, l'analisi di Scott non è vera al cento per cento: da The Irishman (Scorsese, 2019), Scott ha prodotto tre film, non quattro (The Last Duel, 2021; House of Gucci, 2021; Napoleon, 2023). Escludendo The Irishman, invece, del regista inglese menzioniamo Alien: Covenant e Tutti i soldi del mondo (entrambi del 2017), preceduti sul fronte opposto da Silence del 2016. Anche considerando il periodo tra dicembre 2017 e novembre 2023, Scott "vincerebbe" su Scorsese soltanto per quattro a due.

Inoltre, forse le parole di Scott rappresentano un'accusa ingiustificata: la velocità nel realizzare film non è necessariamente indice di impegno; viceversa, pubblicare poche pellicole l'anno può rientrare in una strategia atta a incrementare la qualità del risultato finale. In altre parole, ogni regista rispetta le proprie modalità e tempistiche, senza la necessità di un continuo raffronto.

Ma gli "affronti" al regista di Killers of the Flower Moon non terminano qui: Martin Scorsese è stato ingannato dalla figlia, perché finito online a sua insaputa (e non certo nelle condizioni migliori)!